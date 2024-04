Com mais de R$ 3.400 de salário, Itaú oferece vagas home office em todo o Brasil

Além da remuneração, selecionados também terão direito a uma série de benefícios

Gabriella Pinheiro - 10 de abril de 2024

(Foto: Divulgação)

Para quem está em busca de uma oportunidade de emprego, uma boa notícia está a caminho. Isso porque o banco Itaú está oferecendo vagas home office com salários de R$ 3.416 mil.

As oportunidades são destinadas para trabalhadores de todo o Brasil e as candidaturas podem ser feitas de forma rápida e fácil por meio virtual.

Quer saber mais sobre as vagas? Leia até o final e entenda.

Com mais de R$ 3.400 de salário, Itaú oferece vagas home office em todo o Brasil

A conhecida instituição financeira Itaú está com vagas home office – modalidade em que o trabalhador pode realizar o serviço dentro da própria residência – abertas para pessoas de todo o Brasil.

O salário oferecido é de R$ 3.416 mil. Além da remuneração, os aprovados na seleção também terão direito a benefícios como vale-transporte (caso seja necessário), vale refeição e seguro de vida.

Todas as oportunidades são destinadas para a área de atendimento ao cliente. Neste caso, os empregados terão como responsabilidade atender clientes via telefone, e-mail ou WhatsApp e cobrar pendências.

Algumas das competências exigidas para as vagas home office, são: colaboração,boa comunicação verbal, ter foco no cliente, gerir risco, saber lidar sob pressão, motivação em aprender coisas novas e saber trabalhar em equipe.

Já entre os requisitos para candidatura, estão: ter formação completa nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia.

As inscrições podem ser feitas por meio do site vemproitau.gupy.io. A seleção é feita em etapas, sendo elas: triagem, bate papo com a seleção, conversa com a liderança e, caso aprovado, a admissão.

Leia também:

Governo Federal vai liberar 5 milhões de passagens aéreas a R$ 200; veja quem poderá usar

6 benefícios que a lei garante para quem faz estágio (muitos desconhecem)

Liberada nova carteira de identidade para brasileiros com idade entre 0 e 59 anos

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!