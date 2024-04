Senac abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos e à distância

Em parceria com o governo federal, inscrições vão até o dia 21 de abril deste ano

Magno Oliver - 10 de abril de 2024

Imagem mostra alunos em frente a computadores. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Ministério do Turismo (MTur) publicou nota anunciando fechamento de uma parceria inédita com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio do Paraná (Senac-PR).

De acordo com o órgão, serão ofertadas novas vagas em cursos gratuitos para pessoas que desejam profissionalização em diversas áreas.

Serão 178 oportunidades que serão distribuídas entre os estados do Paraná e de Goiás. Os cursos estarão disponibilizados por meio de modalidade EaD e totalmente gratuitos.

A formação EaD faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), cujo objetivo é atender pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos.

O Senac informa que as inscrições estão abertas, podem ser feitas de forma online (clique aqui para acessar) e vão até o dia 21 de abril.

Antes da realização da sua matrícula, o candidato deverá ler a guia “pré-requisitos” de cada curso ofertado e conferir se atende a todos os critérios exigidos.

A distribuição das vagas gratuitas

Para Goiás, foram disponibilizados os cursos de: boas práticas na manipulação de alimentos ( 24 vagas) e sustentabilidade aplicada à cozinha ( 4 vagas).

Para o Paraná, temos disponíveis os cursos de: sustentabilidade aplicada à cozinha (30 vagas), cozinha japonesa (30 vagas), cozinha internacional (30 vagas), cozinha brasileira (30 vagas) e boas práticas na manipulação de alimentos (30 vagas).

Oportunidades do MTur com a Universidade Federal Fluminense

Estão disponíveis no portal de qualificação do MTur, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) vagas para o curso de Condutor Náutico. As inscrições vão até o dia 18 de agosto.

A previsão é de início das turmas logo no dia 26 do referido mês e estarão separados em cinco blocos temáticos.

