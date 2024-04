⁠6 coisas que você deve eliminar imediatamente de sua casa porque atraem a pobreza

Se você é uma pessoa de muita fé, é bom saber que simples atitudes do dia a dia ou a presença de determinados objetos podem proporcionar uma energia negativa, cativando a miséria

Gabriella Licia - 11 de abril de 2024

Quebrar um espelho pode atrair sete anos de azar e pobreza. (Foto: Reprodução)

Existem coisas que você deve eliminar imediatamente da sua casa se quiser afastar a pobreza e atrair mais prosperidade. Isso porque há certas circunstâncias que podem acabar atraindo o mal.

Se você é uma pessoa de muita fé, é bom saber que simples atitudes do dia a dia ou a presença de determinados objetos podem proporcionar uma energia negativa pesada no ambiente e cativar a miséria.

Para não correr mais esse risco, é bom conferir a lista que separamos logo abaixo. Seguindo as dicas, você poderá atrair mais energias leves, positividade e, claro, mais dinheiro para a sua conta bancária.

⁠6 coisas que você deve eliminar imediatamente de sua casa porque atraem a pobreza:

1. Coisas acumuladas no chão

Deixar roupas e bagunças em geral no chão, procrastinando a limpeza é um grande erro. As pessoas com mais fé acreditam que os entulhos acabam bloqueando a energia positiva do ambiente e fortalecendo as ruins.

2. Objetos quebrados

Manter objetos quebrados dentro de casa, principalmente espelhos, é a pior atitude que podemos ter quando o plano é aumentar o saldo bancário. Isso porque o apego ao passado traz a ideia de estagnação.

Logo, prosperar não será possível enquanto não se livrar dos acúmulos.

3. Louça suja

Acumular sujeira em qualquer cômodo é horrível para quem quer fugir da negatividade. No entanto, com as louças pode ser ainda pior, porque há restos de comida. Isso pode atrair energias ruins e até mesmo conflitos internos na residência.

4. Plantas secas

Deixar plantas secas e mal cuidadas pela casa é um verdadeiro tiro no pé para quem quer fugir da pobreza. É fundamental que suas plantas estejam bem cuidadas.

Uma dica é ter sempre uma Espada-de-são-Jorge (Sansevieria trifasciata). Essa além de afastar as más energias, ainda atrai coisas boas e prosperidade.

5. Ambiente fechado e sem luz

Uma casa com pouca luz natural, fechada e sem ventilação é, sem dúvidas, um lugar mais triste e negativo. É fundamental ter uma boa iluminação e um trânsito de ar maior para liberar o peso do ambiente. Além disso, até mesmo sua saúde mental pode melhorar, afastando todas as possibilidades de estagnação e pobreza.

6. Cores escuras e pesadas

Por fim, mas não menos importante, cores escuras e pesadas nos cômodos podem ser ruins para quem deseja mudar de vida. Cores claras trazem sensação de paz e sucesso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!