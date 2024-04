Essas são as coisas que você nunca deve deixar dentro do carro

Ter o veículo é bom, mas é preciso ter uma série de cuidados e atenções ao adentrar e conduzi-lo

Existem algumas coisas que uma pessoa adulta responsável nunca deve deixar ou sequer esquecer por muito tempo dentro do carro.

Assim, sabemos que as consequências e danos serão enormes e, mesmo assim, muita gente acaba esquecendo objetos e itens.

O carro é um utilitário essencial em nossas vidas, mas muitas vezes cometemos vacilos em deixar pertences e coisas que podem causar acidentes.

1. Plantas

Se você é mãe ou pai de planta, então esse cuidado dobrado precisa ser realizado com suas “filhas”. Assim, elas são muito sensíveis às mudanças bruscas de temperatura, principalmente em época de intenso aquecimento global.

2. Garrafas de vinho

Este é um alerta para os apreciadores de um bom vinho. Deixar uma garrafa dentro do carro pode ser sinal de alerta. A bebida não pode ficar exposta ao calor extremo e estourar dentro do automóvel.

3. Celular

Se você quiser convidar um ladrão para adentrar o seu carro, então basta esquecer seu aparelho dentro dele. Além do utilitário, seus dados podem ir junto e isso vai se tornar uma grande dor de cabeça. Evite esquecer o aparelho.

4. Notebooks e tablets

Aparelhos eletrônicos nem pensar, principalmente se estiverem de fácil visualização ou até mesmo acesso. Assim, Procure manter eles sempre fora da vista das pessoas de fora, escondendo-os ou colocando-os no porta-malas.

5. Documentos

Nada de deixar documentos, principalmente valiosos, dentro do carro. Leve-os com você imediatamente que sair do veículo. Se caso ele for arrombado por um ladrão, você corre o risco de perdê-los e ter que passar por uma nova burocracia e espera para tê-los de volta.

6. Bolsas e carteiras

Por fim, esse é um tópico muito delicado e que muita gente acaba caindo no esquecimento. Evite deixar bolsas e carteiras no banco do seu veículo. Nada chama mais a atenção de um ladrão do que uma bolsa dando bobeira dentro de um carro.

