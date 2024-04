Cerco pode estar se fechando para influencers de Anápolis que divulgam rifas e não entregam prêmios

Para dar aparência de legitimidade, fotos e vídeos de entregas são publicados, mas há relatos de que elas nem sempre ocorrem conforme o prometido

Pedro Hara - 12 de abril de 2024

(Imagem: Ilustração/Jim Fawns/Pexels)

Influencers de Anápolis têm aproveitando a base de seguidores que construíram para divulgar, principalmente no Instagram, rifas e sorteios de carros de luxo, casas e dinheiro.

No entanto, o que inicialmente parecia uma prática inofensiva agora está sob suspeita, com relatos de que alguns prêmios prometidos não estão sendo entregues.

O problema ganha contornos mais graves quando se considera que muitos desses sorteios estão em desacordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

A situação é agravada pelo fato de que alguns influencers não apenas divulgam os sorteios, mas também os promovem ativamente.

Para dar uma aparência de legitimidade, fotos e vídeos de entregas de prêmios são publicados nas redes sociais, mas há relatos de que essas entregas nem sempre ocorrem conforme o prometido.

Rápidas apurou que o cerco pode estar se fechando.

Promessa de Roberto Naves durante viagem à China foi esquecida

Nesta sexta-feira (12) faz 160 dias desde que Roberto Naves (Republicanos) alardeou que o grupo Alibaba faria um grande centro de distribuição em Anápolis. A conversa de que em poucas semanas as tratativas avançariam parece ter sido mesmo só pretexto para justificar por que o prefeito voltou da missão oficial à China de mãos vazias.

Alex Martins pronto para disputa majoritária

Alex Martins (PP), que deixou o secretariado de Roberto Naves para retornar à Câmara de Anápolis, pode acabar não disputando reeleição. Se convocado pelo prefeito, o vice-presidente do PP local toparia ser vice de Eerizânia Freitas (UB) ou até mesmo ser o cabeça de chapa. É o que tem sido comentado no Parlamento.

Rogério Cruz leva pra Justiça pagamento das emendas parlamentares

Alegando incapacidade financeira para honrar o pagamento das emendas impositivas dos vereadores até junho, conforme estipulado na Lei Orçamentária Anual, o prefeito Rogério Cruz (SD) busca judicializar a questão, depois dos parlamentares derrubarem o veto referente a um artigo acrescentado pelo vereador Denício Trindade (UB), que fixa o prazo mencionado.

Rápidas apurou que José Carlos Issy, procurador-geral do município, está autorizado a dar entrada com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Família Camargo se organiza para retornar ao poder em Itapuranga

Não será fácil a vida do prefeito Paulinho Imila (PT), que planeja disputar reeleição em Itapuranga. A família Camargo vem se articulando para retomar o comando do município. Júnior Camargo, prefeito entre 2000 e 2008, é o nome da vez com apoio já declarado do UB, MDB e Solidariedade. Ele tem a chancela da base caidista e, claro, do filho deputado estadual Wagner Neto (SD).

Nota 10

Para as 37 mulheres que receberam da Câmara Municipal a Medalha Dulce de Faria. A honraria, instituída em 2011, leva o nome da primeira-dama da cidade que teve papel relevante na criação de políticas públicas voltadas para a área social no governo Anapolino de Faria (1983-1986 e 1989-1993). A solenidade foi habilidosamente conduzida pela vereadora Andreia Rezende (Avante).

Nota Zero

Para os agentes da Polícia Civil (PC) que invadiram erroneamente a residência de uma família do Bairro Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, na madrugada da última quinta-feira (11). Imagens de câmeras de segurança compartilhadas nas redes sociais mostram o desespero dos moradores, incluindo duas crianças, no momento da ação. A Superintendência de Correições e Disciplina anunciou que vai apurar o caso.

*Colaborou Denilson Boaventura