Humberto Martins conta que pediu para sair de duas novelas na Globo

Mesmo sendo chamado frequentemente pela emissora, ator não escondeu que enfrentou alguns problemas nos bastidores

Folhapress - 13 de abril de 2024

Humberto Martins. (Foto: Reprodução/Instagram)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Humberto Martins está longe das novelas desde “Travessia” (2022) e já são mais de 35 anos de Globo entre contrato fixo e por obras. Mesmo sendo chamado frequentemente pela emissora, o ator não escondeu que enfrentou alguns problemas nos bastidores e chegou a pedir para sair de duas produções. por causa da bagunça no set e do privilégio de alguns atores.

“Pedi para sair mesmo de duas novelas de tanta bagunça, tanta degradação e incompetência dentro da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros [atores] concedidos. De situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear. Eu via que aquilo não mudava”, começou Humberto.

O ator, que mora há cinco anos na Flórida, Estados Unidos, procurou a alta cúpula da emissora para reclamar sobre os problemas com os colegas de elenco, mas de acordo com ele, nada adiantou. “Eu ia na diretoria e falava ‘não estou feliz, não estou satisfeito, isso aí é muita bagunça para o meu gosto, não gosto de trabalhar com pessoas assim’. Sou sério, gosto de organização, de tudo direitinho”, explicou em entrevista ao Aloha Podcast, transmitido no YouTube.

Martins também se queixou da falta de preparo de atores e atrizes que chegavam no set sem terem estudado as cenas. “São muitas pessoas que não sabem os textos. Não sabiam e ficavam na cara dura decorando na minha frente, me utilizando ainda como coach. Como uma pessoa não chegava pronta, a gente demorava horas para gravar”.

O ator ainda relembrou quantas vezes teve a sua rotina alterada por causa de outros atores. “Chegavam atrasados duas, três horas, ou não chegavam. Ficava esperando e aquilo acabava com o meu dia todo, não conseguia ir a um dentista, por exemplo? Me incomodava e pedia para me tirar porque estava me fazendo mal”, disse. Humberto Martins não mencionou os nomes das novelas, mas ele deixou duas tramas antes do final: “Verão 90” (2019) e “Kubanacan” (2003).