Rita Batista será uma das apresentadoras do programa ‘Saia Justa’

Programa era apresentado por Astrid Fontenelle, que ficou à frente da atração por 11 anos

Folhapress - 14 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Atualmente à frente do ‘É de casa’, na Globo, a jornalista Rita Batista foi confirmada pelo GNT como uma das apresentadoras do ‘Saia Justa’ na temporada de 2024.

O programa era apresentado por Astrid Fontenelle, que ficou à frente da atração por 11 anos. Larissa Luz também não faz mais parte da equipe. A permanência de Bela Gil e Gabriela Prioli estão praticamente certas para este ano. O programa com o trio ainda não tem data de estreia definida.

“Estou empolgadíssima com a novidade, mas não podia contar. Agora eu posso. Fiquei muito feliz com esse convite, muito empolgada e acho que vai ser massa”, disse Rita em vídeo divulgado nas redes. A jornalista baiana também é escritora e lançou recentemente “A Vida É Um Presente”, obra em que reúne 111 mantras para serem usados no cotidiano, com afirmações baseadas em suas experiências pessoais.