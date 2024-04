Grávida do terceiro filho, Virgínia sofre queda ao vivo e preocupa fãs

Influencer estava acompanhada do marido Zé Felipe, que era o rival no jogo que disputavam

Samuel Leão - 15 de abril de 2024

Virgínia sofre queda em programa. (Foto: Reprodução)

Durante uma ilustre participação da influencer Virgínia Fonseca, acompanhada do marido e cantor Zé Felipe, no programa Domingo Legal, a famosa acabou sofrendo uma queda ao vivo no palco.

Grávida do terceiro filho, ela se preparava para levar uma torta na cara – prenda do jogo de perguntas contra o esposo – quando acabou escorregando e caindo de lado. Felizmente, ela levantou em seguida e relatou estar bem.

“Na hora que eu caí, eu só pensei: ‘o Zé vai me xingar muito’. Mas está tudo bem, eu caí aqui com a mão”, esclareceu na sequência.

O apresentador, Celso Portiolli, ainda se demonstrou surpreso e preocupado com a convidada. Integrantes da equipe correram até ela para ajudá-la, mas não foi necessário.

A influencer anunciou a gravidez do terceiro filho em janeiro de 2024, fato que preocupou fãs, ao perceberem a queda. No entanto, a situação não teria passado de um susto.

Virgínia também ganhou um programa no SBT, mesmo canal que realiza o programa Domingo Legal. Batizado de “Sabadou com Virgínia”, ele foi ao ar pela primeira vez no dia 6 de abril.

“Grávida participar de torta na cara? Falta de bom senso do Portiolli”, comentou um internauta sobre o caso. Outro ainda apontou: “Zé ficou sem reação na hora, normal gente, foi muito rápido”.