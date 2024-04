Piloto de helicóptero e empresário: conheça goiano apontado como novo namorado de Naiara Azevedo

Casal teria se aproximado há cerca de três meses, mas romance teria ganhado força recentemente

Gabriella Pinheiro - 15 de abril de 2024

Naiara Azevedo e novo namorado. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após quase três anos solteira depois de uma separação conturbada com o empresário Rafael Cabral, a fila parece ter andado para a cantora Naiara Azevedo que, supostamente, estaria dando uma nova chance ao amor.

As especulações ganharam força após um vídeo mostrar, por meio do reflexo de uma janela, a cantora aos beijos com um rapaz, além de um registro, em que ambos aparecem abraçados em um círculo de oração, viralizar na web.

Depois da repercussão, a cantora publicou no Instagram uma foto de um brinde com duas taças, confirmando o que alguns fãs já suspeitavam. Mas a postagem também serviu para aguçar a curiosidade dos internautas sobre a identidade do novo affair de Naiara.

Segundo o portal Léo Dias, o novo namorado da sertaneja é um goiano, identificado como Bruno Carneiro.

Conhecido empresário no estado, ele também é piloto de helicóptero e leva uma vida longe dos holofotes – uma vez que todas as redes sociais do novo pretendente da cantora foram apagadas.

De acordo com o site, o casal teria se aproximado há cerca de três meses, mas o romance só ganhou força recentemente.

Ao Portal Contigo Uol, Naiara confirmou o relacionamento, mas ressaltou que ainda não é nada sério e que, no momento, prefere não rotular a relação.

“Eu estou sim conhecendo uma pessoa, mas prefiro não rotular a nossa relação, pois ainda é muito precoce. Caso venha a ficar mais sério, vocês saberão por mim!”, disse.