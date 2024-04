Mercado imobiliário de luxo está investindo pesado em Jataí

Com um crescimento que passa do dobro dos números nacionais, a cidade promete expandir ainda mais

Maria Luiza Valeriano - 16 de abril de 2024

Cidade de Jataí atrai, principalmente, pessoas ligadas à educação e agronegócio (Foto: Divulgação/Câmara de Rio Verde)

No coração de “uma das regiões mais ricas do país”, Jataí tem se tornado uma espécie de oásis do agronegócio, atraindo uma população com bolsos fundos e disposição para gastar dinheiro. A tendência não passa despercebido por investidores e marcas premium, que cada vez mais se instalam no município.

Somente para a compra de móveis e decorações para casa, o orçamento do morador de Jataí gira em torno de R$ 300 mil, mas chega a R$ 1 milhão. É o que aponta Ana Cláudia Miranda, proprietária da Casa Miranda, loja especializada em adornos e móveis de alto padrão localizada na cidade.

A empresa, que abriu há apenas três anos, anteriormente trabalhava somente com decorações. No entanto, com a própria demanda dos clientes em busca de móveis, passou a vender os itens e operar em um espaço maior no último ano.

Entre os clientes, destacam-se dois grupos, a começar pelos jataienses que optaram por casas mais modernas e espaçosas. De acordo com o ex-secretário de desenvolvimento econômico da cidade, Francis Barros, diferente de como poderia ser em tempos passados, quando empresários optavam por morar em Goiânia enquanto os negócios eram baseados no interior do estado, hoje, compram terras mais baratas em outros estados e gastam o dinheiro em Jataí.

O segundo, por sua vez, é composto por pessoas de fora, como aqueles ligados às universidades recentemente inauguradas ou que atuam no universo do agronegócio, maior força motriz do local.

O ritmo de crescimento é notável, sendo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atestou, no Censo de 2010, 88 mil residentes. Em 2022, o número saltou para 105 mil, uma variação de 20%, enquanto o Brasil apresentou crescimento de apenas 6,5% na última década.

Para atender a demanda, cada vez mais empreendimentos são inaugurados, principalmente de médio e alto padrão, com valores que chegam a R$ 2 milhões para um apartamento, conforme o diretor financeiro da Habitat Incorporadora, Brenno Carvalho.

Ao Portal 6, o especialista em mercado imobiliário apontou que a empresa de 15 anos de mercado teve o primeiro empreendimento em Jataí, em 2014. “O sudoeste goiano é uma das regiões mais ricas do país. Desde 2014, notamos que o metro quadrado de Jataí triplicou”. Hoje em dia, o valor é de aproximadamente R$ 8 mil para os imóveis de alto padrão.

Ao todo, a incorporadora tem quatro empreendimentos na cidade. “Jataí já possui dados muito interessantes. A nossa perspectiva é de que os investimentos persistem. Nossa expectativa é continuar desenvolvendo lançamentos na cidade. Temos áreas para pelo menos mais quatro projetos nos próximos anos, cada um com cerca de R$ 50 milhões. Tem, de fato, um foco direcionado na região”.

Porém, o crescimento não ocorre sem gargalos. Toda a equipe técnica da Habitat é importada de Goiânia devido à falta de mão de obra qualificada em Jataí, segundo Brenno.

“Apesar de ter muita faculdade, tem uma mão de obra qualificada escassa. Isso é um grande problema para as empresas que vem”, destacou o ex-secretário de desenvolvimento econômico do município, Francis Barros, à reportagem.

Aliado à falta de uma rede de energia capaz de grandes cargas, Francis destaca que a cidade não atrai indústrias principalmente por estas razões. “Jataí tem um problema antigo com distribuição de energia porque temos uma rede muito sucateada”, disse. Porém, a expectativa é alta tanto para Francis quanto Brenno.

Para o diretor financeiro, é “animador” a formação de novos profissionais por meio das universidades locais. “Já buscamos parcerias locais através do RH e já empregamos alguns profissionais mais juniors”, apontou.

Quanto à infraestrutura no que tange à energia, Francis afirma que “prometeram grandes investimentos para poder ampliar aqui. Jataí tem um potencial grande de crescimento. Enfrentamos barreiras, mas, se resolverem, acredito muito no potencial”, finalizou.