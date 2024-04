Governo de Goiás lança concurso público com salários de até R$ 12 mil

Serão mais de 80 vagas disponibilizadas para candidatos, que poderão se inscrever a partir de maio

Thiago Alonso - 17 de abril de 2024

Fachada do Palácio Pedro Ludovico Teixeira localizado em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás, através da Secretaria da Administração (Sead), anunciou um novo concurso público para o preenchimento de 88 vagas na Polícia Científica.

Os cargos contemplam salários de até R$ R$12.794,15, sendo 84 oportunidades para médico legista e outras quatro para odontolegista.

Quem tiver interesse deve se inscrever entre os dias 17 de maio e 17 de junho, por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). É necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 180.

O processo de seleção será composto por seis etapas, incluindo prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico e avaliação de títulos.

As avaliações objetivas serão realizadas nos dias 28 de julho para odontolegista e 04 de agosto para médico legista.

Para mais informações, leia os editais 01 e 02.