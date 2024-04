Dominguinhos restringe uso do carro oficial e cessa pagamento de diárias para vereadores

Presidente da Câmara de Anápolis também orientou parlamentares a devolverem chips de celular à Diretoria Administrativa da Casa

Pedro Hara - 18 de abril de 2024

Domingos Paula, vereador pelo PDT. (Foto: Reprodução)

O presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT), baixou portaria determinando a restrição do uso do carro oficial e o cessamento do pagamento de diárias para os vereadores.

A medida foi tomada devido à proximidade das eleições e tem data de encerramento ao fim do pleito. O texto, obtido pela Rápidas, também orienta os parlamentares a devolverem os chips de celular à Diretoria Administrativa da Casa.

De acordo com o documento, vereadores e servidores agora só podem usar os automóveis para comparecer a reuniões e agendas institucionais dentro de Anápolis.

“A fim de evitar supostas e eventuais alegações de uso de bem público em período eleitoral”, justifica Dominguinhos, que foi acusado no último pleito de disparar material de campanha no WhatsApp com o número funcional do gabinete.

O vereador chegou a ser condenado em primeira instância, mas recorreu e foi inocentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Suender tem vitória e MPGO dá 30 dias para gestão Roberto adotar mais transparência

A partir de denúncia do vereador Policial Federal Suender (PL), o Ministério Público de Goiás (MPGO) oficiou a gestão Roberto Naves e deu 30 dias para Procuradoria-Geral do Município (PGM) elaborar portaria contendo as diretrizes para aplicação Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) em Anápolis. Suender e outros parlamentares de oposição eram solenemente ignorados quando requisitavam demandas à Prefeitura.

Em despacho, o promotor Luís Fernando Ferreira de Abreu, da 11ª Promotoria de Justiça, ressaltou que “caso se verifique que houve dolo na conduta do Chefe do Poder Executivo do município de Anápolis ao se negar a prestar a informação pretendida pelo vereador, este pode estar sujeito as sanções previstas na Lei n°. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)”.

Além de secretários, diretores da Prefeitura de Anápolis também estão na berlinda

Fora os secretários Elinner Rosa (Saúde) e Pedro Lacerda (Comunicação e Eventos), os diretores encarregados da iluminação pública e outras áreas consideradas sensíveis em ano eleitoral também correm o risco de perderem os cargos. Roberto Naves (Republicanos) quer se antecipar e evitar maior debandada na Câmara Municipal. Nesta semana, aliados, como Leandro Ribeiro (MDB) e Fred Godoy (Agir), não pouparam críticas aos responsáveis por essas áreas.

Deputados querem ter mais dinheiro para destinar aos municípios

Os deputados estaduais estão novamente se mobilizando para aumentar a proporção das emendas parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), declarou que pretende discutir o assunto ainda neste ano. A proposta visa elevar a parcela destinada às emendas de 1,2% para 2% da receita corrente líquida do estado.

Rogério Cruz descarta pedágio urbano e rodízio de veículos em Goiânia

Mencionadas no Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia, divulgado nesta semana, a instalação de pedágio urbano e o sistema de rodízio entre os veículos foram descartados pelo prefeito Rogério Cruz (SD). Segundo técnicos do Paço que elaboraram o documento, a “mera citação” sobre estudo de gestão de demanda não significa que haja projeto em curso para adoção dessas medidas.

Disputa pela Prefeitura de Senador Canedo está acirrada

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo (UB), tem concorrentes de peso. No páreo, o ex-mandatário Divino Lemes (PSDB) e a ex-primeira-dama da gestão Vanderlan Cardoso (PSD) e suplente do senador Wilder Morais (PL), Izaura Cardoso (PSD). Os três, até o momento, encontram-se tecnicamente empatados nas pesquisas de intenção de votos. A disputa está acirrada e promete!

Nota 10

Para a Universidade Estadual de Goiás (UEG), que em comemoração aos 25 anos lançou um site especial, no qual a história da instituição será narrada por diversos atores, incluindo professores, alunos, ex-alunos, servidores e gestores, por meio de perfis jornalísticos. O acesso está disponível através do link: https://ueg.br/25anos/.

Nota Zero

Para o acúmulo de lixo e mato alto no Conjunto Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. Além do surgimento de focos de dengue, a situação tem atraído ratos e baratas para dentro de residências. O pior é que parte dos moradores, que não colaboram com a limpeza, são os grandes responsáveis pelo problema.

*Colaborou Denilson Boaventura