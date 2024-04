Israel e Rodolffo anunciam show gratuito em Goiânia

Evento acontecerá no Estádio Serra Dourada e faz parte do projeto Viva Música

Gabriella Pinheiro - 19 de abril de 2024

Artistas são um dos mais esperados a confirmar presença em Anápolis (Foto: Reprodução)

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo realizará uma apresentação gratuita em Goiânia por meio do projeto Vivo Música – iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento no Brasil.

O show acontecerá ainda neste mês, no dia 28 de abril, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, às 17h.

Além dos cantores, o evento contará com a apresentação da Associação Coró de Pau, que trará o projeto de percussão com um repertório folclórico de congada e folia na abertura.

Na sequência, a Orquestra Filarmônica de Goiás subirá aos palcos, com um repertório preparado especialmente para a ocasião. Logo em seguida, no final, é a vez da dupla se juntar com a orquestra e relembrar os maiores sucessos.

A expectativa é que os cantores apresentem canções que marcaram a trajetória artística como “Batom de cereja” e “Bombonzinho”, além de clássicos como “Evidências” e “Fio de cabelo.