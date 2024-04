Bebê de dez meses morre após comer bala de maconha no interior de SP

Pai teria dito aos guardas-civis de Rio Preto, acionados pelos médicos após a morte, que havia visto a bebê manusear o entorpecente

Folhapress - 20 de abril de 2024

Bebê foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento Jaguaré. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma bebê de dez meses morreu após comer uma bala com alta concentração de maconha na madrugada de sexta-feira (19). O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (19), no bairro Parque Jaguaré, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os pais de Alice Araújo chegaram com a bebê na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré no começo da madrugada. Em princípio, ela estaria com febre, mas piorou.

Segundo a TV Globo, a equipe local, então, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para transferir a bebê a um hospital maior, e tentou reanimá-la por três horas. Alice morreu ainda na UPA durante a madrugada.

O pai teria dito aos guardas-civis de Rio Preto, acionados pelos médicos após a morte, que havia visto a bebê manusear e comer a bala. Ele e a mãe da criança tiraram a bala da boca de Alice e a levaram para a UPA.

Conhecida como DRY, a bala é uma das formas de consumo de maconha, e tem alta potência. O pai, de 20 anos, e a mãe, de 17, foram levados à central de flagrantes da cidade, onde prestaram depoimento e foram liberados.

O corpo de Alice será sepultado às 17h deste sábado (20) no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.

As balas são uma das formas de consumo de maconha que têm crescido no Brasil nos últimos anos, cada uma com diferentes concentrações de THC (tetrahidrocanabinol), o princípio ativo que causa o efeito psicotrópico.