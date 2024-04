⁠Frango feito sem óleo: fica uma delícia e é fácil de fazer

Influenciadora ensinou um truque que deixa a carne tão macia e suculenta que virou febre nas redes sociais

Magno Oliver - 24 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram)

No almoço, no jantar, até mesmo na reunião de família, o frango é uma carne muito querida e apreciada nos lares brasileiros.

Assim, ele é um prato que nunca sai de moda e está sempre presente nas confraternizações, churrascos e almoços de família.

Uma das técnicas mais populares e queridinhas da culinária, sem abrir mão do sabor, é fritar o frango, sendo uma escolha irresistível e crocante.

No entanto, em uma era em que as pessoas estão mais fitness e cuidando melhor da saúde, essa prática tem caído em desuso. E assim, um truque novo de preparo sem óleo viralizou na internet e caiu no gosto dos internautas.

⁠Frango feito sem óleo: fica uma delícia e é fácil de fazer

O perfil no Instagram da Divina Ferreira, @dimazonia, publicou uma receita que traz o preparo da ave totalmente sem óleo algum, somente na água e fritura pela gordura corporal da carne.

Na gravação, ela separa os cortes de frango, tempera bem com sal, pimenta, alecrim, açafrão, alho e colorau. Ela prepara as peças e deixa descansar por 2 horas para o sabor aderir bem.

Em seguida, coloca na panela, um pouco de água e coloca as peças para fritar sem nada de óleo. Fogo baixo e paciência para ele ir tomando ponto e cor adequadamente.

Receita Frango Frito Sem Óleo

“Coxinha da asa.

Deixe marinar com alho, sal e alecrim.

Pimenta de cheiro.

Colorau.

Açafrão.

Colocar um copo d’água pra ferver e quando estiver fervendo colocar o frango.

Abaixar o fogo deixar cozinhar até a água secar.

Vai mexendo de vez em quando.

Até o frango ficar cozido e fritar na própria gordura dele.

Acrescentar uma colher de extrato (opcional) e cebola picada e cheiro verde pra finalizar”.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Divina Ferreira (@dimazonia)

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essa outra também e surpreenda-se:

O erro que a maioria das pessoas cometem na hora de fritar frango

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!