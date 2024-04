Caiado decreta luto em Goiás após morte de policiais em acidente na BR-364

Em nota, governador lamentou perda dos militares dizendo que eles eram "guerreiros que sempre serão lembrados"

Augusto Araújo - 24 de abril de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Hegon Corrêa)

Em nota publicada na noite desta quarta-feira (24), o governador Ronaldo Caiado (UB) decretou luto oficial de três dias em Goiás, após a morte de quatro policiais militares em um grave acidente de trânsito na BR-364, na altura do município de Caçu.

“Que Deus conforte as famílias do ST Gleidson Rosalen Abib, do 1° Sgt Liziano José Ribeiro Junior, do 3° Sgt Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e do Cb Diego Silva de Freitas. Nossos mais sinceros sentimentos”, destacou o governador, junto com a primeira-dama Gracinha Caiado.

A notificação, publicada nas redes sociais de Ronaldo Caiado, afirmou que as vítimas do trágico acidente eram “guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heroico que desempenhavam em defesa dos goianos”.

Conforme apurado pelo Portal 6, um caminhão teria tombado sobre uma viatura do Comando de Operações de Divisas (COD), no km 90 da rodovia.

Três policiais morreram no local. O Sub-tenente Gleidson, que é de Anápolis, chegou a ser resgatado com vida, mas acabou falecendo ao chegar no hospital.