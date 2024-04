TJ abre inscrições de processo seletivo com 50 vagas para nível médio em Anápolis

Certame acontecerá em três etapas e candidaturas devem ser feitas de forma presencial

Gabriella Pinheiro - 25 de abril de 2024

Sala de aula durante prova de concurso. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu as inscrições do processo seletivo para vagas no Juizado da Infância e Juventude da comarca de Anápolis.

São 50 oportunidades disponíveis, sendo 30 para credenciamento imediato e as demais para cadastro de reserva, voltadas para nível de escolaridade médio e destinadas às funções de Proteção do Juizado da Infância de Anápolis

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (25) até o dia 29 de maio, de forma presencialmente, na Secretaria Administrativa, na sede do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, localizada na Rua Dr. Bernardo Sayão, na Cidade Universitária, em Anápolis. O horário de atendimento é das 13h às 18h.

Entre os requisitos para participar do certame, estão: ter idade mínima de 21 anos, não ser proprietário ou funcionário de bar ou bate ou exercer função de organizador de eventos, apresentar comprovação de conclusão do nível médio e não exercer cargo eletivo.

No total, o concurso acontecerá em três etapas, sendo elas provas objetivas e discursivas, entrevista e curso de formação e estágio prático.

Mais informações estão disponíveis no edital.