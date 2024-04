⁠10 coisas que acontecem no corpo de quem deixa de tomar refrigerante

Ao portal Terra, nutróloga elenca algumas vantagens de abandonar bebida

Gabriella Pinheiro - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Considerado um vício para muitas pessoas, os refrigerantes são bebidas gaseificadas que portam enormes quantidades de conservantes e corantes. Para quem está querendo deixar de lado a compulsão pelo líquido, uma série de atributos positivos acontecem no corpo de quem deixa de tomar refrigerante.

A revelação foi dada pela nutróloga do Hospital Sírio-Libanês Dra. Andrea Sampaio ao portal Terra. Quer saber quais são? Leia até o final e descubra.

1. Perda de peso, prevenção ao sobrepeso e obesidade

Agora, aqui vai uma revelação que vai te deixar chocado. Sabia que uma única lata de refrigerante de 350 ml possui cerca de 10 colheres de chá de açúcar? Pois é.

Para se ter ideia, conforme salienta a doutora, a quantidade corresponde a 100% do que é recomendado diariamente. Portanto, fica a dica!

2. Prevem contra o diabetes e melhor a energia e o humor

Uma das coisas que acontecem no corpo de quem deixa de tomar refrigerante é essa. Embora grande quantidade de açúcar ajude na energia e no humor, a queda da concentração acontece de forma imediata, o que leva a pessoa ficar desanimada, cansada e com falta de energia.

3. Diminuição do inchaço e prevenção na hipertensão arterial

Outra contribuição diz respeito a redução do inchaço e contribuição da prevenção da hipertensão arterial.

Isso porque tanto o sódio quanto o açúcar favorecem a retenção de sal e água no organismo.

4. Beleza da pele

Aqueles que pararem de consumir a bebida podem notar uma melhora na qualidade da pele.

A explicação é que o açúcar deixa o colágeno mais rígido em vez de flexível, favorecendo assim a desidratação da pele, deixando-a opaca e sem vida e favorecendo o aumen to da oleosidade e de surgimento do acne.

5. Previne contra cárie e osteoporose

Por terem uma grande quantidade de ácidos fosfóricos – substância que compete com o cálcio na absorção -, o cálcio acaba não sendo absorvido, o que pode favorecer para o surgimento de osteoporose e cáries.

Devido a isso, o cálcio livre no sangue pode cooperar para formação de cálculo renal, as ‘pedras’ nos rins.

6. Pouca gordura no fígado

Outra coisa que ocorre quando alguém deixa de tomar refrigerante é a redução de gordura acumulada no fígado.

Isso porque a bebida possui uma grande quantidade de açúcar. O acúmulo da substância é convertido em triglicérides e se acomoda no fígado.

7. Melhor funcionamento do intestino

O consumo do líquido pode levar ao desequilíbrio do intestino, provocando o acúmulo de bactérias ruins e gases, inflamação e predisposição a diarreia.

8. Menos inflamação

Os refrigerantes também podem aumentar a formação de radicais livres responsáveis por inflamar o corpo. A ingestão desse líquido pode cooperar para o surgimento de lesões nas paredes das artérias, chance de infartos e Acidente Vascular Cerebral (AVC), além de inflamação de doenças crônicas articulares.

9. Redução de chance de câncer

O excesso da bebida também pode cooperar para o surgimento de sobrepeso e obesidade, que podem favorecer o risco de câncer.

10. Melhora no poder de concentração

Por fim, você sabia que muitos componentes do refrigerante podem desequilibrar o cérebro e afetar o sistema cognitivo? Pois é.

Por isso, ao deixar de tomá-lo, você melhora o seu foco, memória e atenção.

