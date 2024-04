Uma trama interligada que narra histórias de injustiça e vingança, conheça a série “Justiça 2”

Uma série antológica com fortes histórias de pessoas que são presas no mesmo dia

Ruan Monyel - 26 de abril de 2024

(Foto: Divulgação/Globoplay)

A série antológica “Justiça”, lançada em 2016 pela Rede Globo, foi um grande sucesso entre espectadores da época, contando em 20 episódios quatros histórias que provocam diversas sensações em quem assiste. Devido ao enorme sucesso, a série finalmente ganhou uma continuação, “Justiça 2”, que estreou no catálogo do Globoplay no último dia 11 de abril.

Assim como na primeira leva de episódios, a série, escrita por Manuela Dias, narra quatro histórias interligadas de pessoas que, por consequências do destino, são presas na mesma noite, nessa temporada, as diferenças agora são que algumas dessas prisões acontecem de forma justa, enquanto outras são acusações infundadas.

Ambientada em Ceilândia no Distrito Federal, “Justiça 2”, tem uma narrativa que começa nos acontecimentos que levaram até a prisão desses personagens, e faz um salto temporal de sete anos, mostrando a vida de cada um deles após serem presos, onde alguns só querem viver tranquilamente e outros buscam a justiça através da vingança.

Os capítulos transitam entre as histórias de Baltazar (Juan Paiva), um motoboy que acusado por um assalto que não cometeu, Jayme (Murilo Benício) o dono de um famoso supermercado, que é acusado de estuprar a sobrinha de 16 anos, Geíza (Belize Pombal) uma moradora da periferia, que na tentativa de salvar sua filha, acaba matando um traficante que é filho de um político e Milena (Nanda Costa) que faz parte de uma gangue que decide assaltar uma empresária, e durante o roubo do carro, ela descobre um cadáver que estava no porta malas e acaba sendo acusada pelos dois crimes.

Com 4 episódios semanais, lançados todas as quintas-feiras, “Justiça 2”, assim como a temporada anterior, promete fortes emoções aos telespectadores, que vão do ódio às lágrimas em poucas cenas. Dê o play e se prepare para vivenciar fortes histórias de justiça e injustiça.

