Homem foi preso após se filmar enquanto abusava de mulher, diz Polícia Civil

Além do crime, suposto autor também é investigado por ter cometido delitos sexuais contra outras pessoas

Gabriella Pinheiro - 27 de abril de 2024

Nailton Silva Santos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem, identificado como Nailton Silva Santos, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC), em Formosa, município no Entorno do Distrito Federal (DF), suspeito de ter estuprado uma mulher que dormia em um evento. Todo o crime ainda foi filmado pelo suposto autor e mostrado por ele a conhecidos.

Segundo a PC, a situação ocorreu no início de outubro de 2023, durante uma festa na residência dele.

De acordo com a corporação, a mulher estaria no local, juntamente com outras pessoas, ingerindo bebidas alcoólicas quando acabou adormecendo em um colchão no chão.

Ao acordar no dia seguinte e se levantar para ir até o banheiro, a vítima teria sentido uma ardência nas partes genitais. Somente depois, ela descobriu que o homem tinha gravado e mostrado um vídeo para alguns indivíduos, se gabando por ter tido relações sexuais com ela.

Após a revelação, a mulher procurou uma delegacia da PC, em dezembro do ano passado, para registrar uma denúncia formal sobre o ocorrido.

Segundo a corporação, ao longo das investigações, foi confirmado que a vítima foi abusada sexualmente. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do suspeito na sexta-feira (26).

Além desse crime, Nailton também é investigado por outros delitos sexuais envolvendo outras pessoas. A identidade do homem foi divulgada pela PC na expectativa de que novas vítimas e testemunhas do crime possam reconhecê-lo.