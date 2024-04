Paróquia de Anápolis realiza evento com pratos típicos da culinária italiana

Publieditorial - 30 de abril de 2024

Jantar Italiano da Vovó Sant’Ana acontecerá no salão da Paróquia Sant’Ana, em Anápolis. (Foto: Ilustração/Engin Akyurt/Pexels)

Levando o sabor irresistível das mais variadas massas para os anapolinos, a 15ª edição do tradicional Jantar Italiano da Vovó Sant’Ana acontece em Anápolis neste final de semana.

O famoso evento está marcado para ocorrer no sábado (04), a partir das 20h, no salão da Paróquia Sant’Ana, localizada no Centro da cidade.

Aqueles que não querem perder a noite de massas, podem garantir as entradas na secretaria da paróquia, pastorais e pelo Movimento Juta.

O ingresso individual adulto está saindo por R$ 70, enquanto o infantil, que vai de 06 a 11 anos, custa R$ 30.

Voltado especialmente para os apreciadores de uma boa comida italiana, o cardápio do Jantar Italiano da Vovó Sant’Ana conta com diversas massas e molhos típicos, como lasanha, canelone, penne ao pesto, espaguete ao alho e óleo, macarrão tipo talharim, espaguetinho e linguine que pode ser saboreado com molho branco, ao sugo ou bolonhesa.

Para além da boa comida, a festança ainda contará com música ao vivo, ao som do cantor anapolino Ayrton Bak, além de um ambiente acolhedor para todos os visitantes.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com os organizadores por meio do número (62) 9 9211-8009.