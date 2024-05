⁠O jeito certo de dobrar suas roupas para elas não amassarem na mala

Existe uma simples forma de dobrar as peças que pode fazer toda a diferença contra os amassados

Ruan Monyel - 01 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Lá Vai a Tamara)

Quem nunca achou que colocou as roupas de forma impecável na mala, mas ao chegar no destino, descobre que tudo está amassado?

Esse é um problema comum entre os viajantes, porém existe uma forma de dobrar as peças que pode fazer toda a diferença, deixando as roupas com um aspecto melhor, sem parecer que acabaram de sair de uma máquina de lavar.

Basta estar atento ao tipo do tecido e aplicar algumas dicas simples. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como dobrar corretamente as peças.

Embora viajar seja uma das melhores coisas da vida, o processo de colocar colocar tudo que vai levar na mala é uma tarefa desafiadora.

Mesmo com todo cuidado, as roupas sempre parecem sair amassadas de dentro da bolsa, o que é frustrante para muitos.

Porém, a criadora de conteúdo, Tamara, publicou uma dica extremamente útil em seu canal no Youtube (Lá Vai a Tamara), com o jeito certo para que as peças não amassem.

Antes de tudo, separe as roupas em dois grupos: os tecidos que amassam muito, como a seda, e os que não sofrem tanto com a dobradura, como elastano ou jeans.

Primeiro, na mala, coloque as peças que não amassam muito, dobre-as e enrole, assim, você economiza espaço, mas também evita amassados.

Outra dica que pode ajudar é evitar colocar objetos pesados em cima das peças, coloque-os do lado ou entre as roupas, evitando que o peso amasse ainda mais as vestimentas.

Já os tecidos que amassam com facilidade devem ser colocados por último na mala.

Coloque todas as peças juntas, uma sobre a outra e dobre ao meio, agora é só colocar em cima de tudo que estiver na bolsa.

Prontinho! Seguindo esses truques simples, suas peças não ficam amarrotadas durante a viagem. Veja o vídeo completo com mais dicas:

