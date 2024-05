É isso que pode acontecer com quem dorme com ventilador ligado

Prática corriqueira pode comprometer e até mesmo agravar problemas de saúde

Gabriella Pinheiro - 01 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Com o ‘calorão’ batendo na porta, é comum que muitas pessoas recorram ao ventilador, principalmente durante o período noturno, para aliviar as intensas temperaturas. No entanto, para quem tem o costume de dormir com ventilador ligado, é preciso ter cuidado, pois o hábito pode contribuir para contrair ou agravar uma doença.

Isso porque a ação, corriqueira para muitos, é apontada como uma possível causa para existência de sintomas desconfortáveis ao acordar e até mesmo um agravante de problemas respiratórios pré-existentes.

Ao Estadão, a coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, Nadya Mambelli, ressalta que uma das principais preocupações de dormir com o ventilador ligado está relacionada ao ressecamento da região nasal e da garganta devido ao fluxo de ar constante.

A explicação é que a remoção da umidade natural das vias respiratórias é capaz estimular irritações, coceiras e, em casos mais graves, facilitar a entrada de agentes infecciosos.

“Para aqueles que já sofrem de condições respiratórias, como rinite ou asma, o uso contínuo do ventilador pode agravar ainda mais os sintomas”, diz.

De acordo com a profissional, um outro ponto importante que a prática pode estimular é a propagação de poeira e ácaros no ambiente, uma vez que o ventilador, ao mover o ar, espalha partículas que estão suspensas.

Assim, é possível que o eletrodoméstico desencadeie alergias e problemas respiratórios, especialmente naquelas pessoas que são mais sensíveis.

Para evitar com que isso ocorra, a especialista orienta a população a utilizar umidificadores de ar e escolher roupas e pijamas de cama adequados.

“Ao adotar essas precauções, é possível desfrutar de noites mais tranquilas, equilibrando o conforto térmico com a preservação da saúde respiratória”, salienta.

Contudo, para quem ainda preferir utilizar o aparelho, ela aconselha manter o item sempre limpo, trocar os filtros regularmente e usar um umidificador no ambiente.

