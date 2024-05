Parte de teto desaba e fere três crianças em creche da rede municipal de SP

Alunos tiveram escoriações leves e foram socorridos para o Hospital Cachoeirinha

Folhapress - 01 de maio de 2024

Teto da Cei Cora Coralina, na zona norte de São Paulo, desabou e machuca três crianças. (Foto: Captura/Google Street View)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Parte do teto do CEI (Centro de Educação Infantil) Cora Coralina, na Vila Amália, zona norte de São Paulo, desabou na manhã de terça-feira (30) e feriu três crianças.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os alunos tiveram escoriações leves e foram socorridos para o Hospital Cachoeirinha. As crianças que se machucaram tinham 4 e 5 anos de idade.

O CEI Cora Coralina é uma creche conveniada do município, ou seja, a prefeitura envia repasses para a entidade que administra a unidade. Segundo a secretaria, a OSC (Organização da Sociedade Civil) responsável pela escola recebeu só neste ano R$ 161,2 mil para manutenção do espaço.

Por isso, diz ser “inadmíssivel” a queda de parte do teto. Em nota, a secretaria informou que uma apuração internada foi instaurada para apurar o caso.

“Se for identificada negligência, a OSC sofrerá as penalidades cabíveis, podendo até ser descredenciada”.

A secretaria não informou o nome da organização que administra a creche.

A maioria das crianças de 0 a 3 anos da rede municipal de São Paulo estão matriculadas em creches conveniadas.

Há anos, órgãos de controle, como o Ministério Público, recomendam que a prefeitura diminua o número de convênios e abra mais unidades próprias, ou seja, para que sejam administradas pelo próprio município. Vistorias e monitoramentos desses órgãos já mostraram que creches conveniadas têm, em geral, infraestrutura mais precária.