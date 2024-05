Grandes nomes da música nacional e internacional são destaques para o final de semana em Goiás

Repleto de atrações imperdíveis, os goianos poderão escolher a melhor para curtir

Isabella Valverde - 02 de maio de 2024

The Calling e Zé Neto & Cristiano são alguns dos destaques do final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Seja qual for o gosto musical preferido, neste final de semana em Goiás, o que não vai faltar é boa música para aproveitar ao máximo os momentos de descanso.

Repleto de atrações imperdíveis, os goianos poderão escolher a melhor para curtir. Por isso, o Agenda Portal 6 reuniu algumas opções para ajudar com essa difícil escolha.

Reunindo grandes nomes da música sertaneja, a Expoana é o grande destaque do final de semana em Anápolis.

Nesta sexta-feira (03), Bruno & Marrone subirão ao palco para agitar o público com os maiores sucessos da carreira. Já no sábado (04), será a vez de Zezé Di Carmargo & Luciano emocionarem os anapolinos.

O evento acontecerá no Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis e os interessados em participar do festejo podem garantir o ingresso por meio do site BaladApp.

Aqueles que não são muito fãs do sertanejo não precisam se preocupar, pois o sextou em Goiânia será regado a muito pop rock. Acontece que a banda norte-americana The Calling vai se apresentar no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Para quem não quer perder, as entradas continuam disponíveis, podendo ser garantidas através da plataforma Alpha Tickets.

Por fim, em Quirinópolis, o Festival da Chica Doida promete fortes emoções, com entrada franca e grandes shows.

Na sexta, o palco será agitado pela dupla Rio Negro & Solimões. Mas não para por aí, sábado ficará por conta de Nando Moreno e do DJ Carlos Henrique, enquanto a festa será encerrada com chave de ouro no domingo, com apresentação de Zé Neto & Cristiano.

