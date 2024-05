Jovem tem dedo amputado após carro colidir com cavalo na rodovia, em Anápolis

Pela força do impacto, animal acabou não sobrevivendo, enquanto passageiro foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao HEANA

Samuel Leão - 02 de maio de 2024

Batida em cavalo causa acidente na rodovia. (Foto: Reprodução)

Dois ocupantes de um carro, que trafegava pela GO-437, entre Anápolis e Gameleira de Goiás, bateram contra um cavalo em plena rodovia, sofrendo um grave acidente. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (1º) e causou ferimentos nos envolvidos.

A situação aconteceu por volta do km 04, quando eles se depararam com o equino dentro da via. Como era noite e o veículo trafegava em velocidade, não foi possível frear e eles acabaram atingindo em cheio o animal – que não sobreviveu.

Pelo impacto, o carro, de modelo Honda Civic e cor preta, ficou com a parte frontal destruída e caiu fora da pista, em um desnível de cerca de 2 metros de altura. O motorista, um homem de 42 anos, sofreu um ferimento na mão, mas recusou o atendimento médico.

Já o ocupante, um jovem de 29 anos, teve uma fratura no braço direito e uma amputação da falange de um dos dedos da mão, precisando de socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) transportou a vítima para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde recebeu cuidados especializados.

O Corpo de Bombeiros compareceu e desligou a bateria do veículo, para evitar acidentes, o deixando sob a responsabilidade do proprietário.