Passageiro tem de pagar mais de R$ 100 mil por atrapalhar voo

Confusão tomou uma proporção tão grande que foi preciso fazer pouso forçado

Folhapress - 02 de maio de 2024

Um homem que virou uma ameaça num avião da companhia United Airlines foi condenado a pagar mais de R$ 100 mil por comportamento agressivo em pleno voo.

Segundo o New York Times, um passageiro de nome Alexander Michael Dominic MacDonald, 30, começou a gritar com a namorada dentro do avião. Após ser contido por um dos comissários, ele voltou a gritar, mas com outro funcionário do voo.

Conforme a publicação, Alexander colocou as mãos nos ombros do comissário, o empurrou e perguntou se ele queria arrumar problema. Também teria ameaçado causar uma bagunça na aeronave. Um outro passageiro ajudou a conter a ira de Alexander, e ele acabou algemado em pleno ar.

O trajeto era de Londres, na Inglaterra, até a cidade de Newark, em Nova Jersey, nos EUA. Porém, a confusão tomou uma proporção tão grande que foi preciso pousar em Bangor, Maine.

“Ele se desculpou por suas ações no tribunal e aguarda ansiosamente o retorno para casa de sua família na Inglaterra”, disse o advogado de Mr. MacDonald, Matthew D. Morgan. Seu cliente estava sob custódia desde o dia 1º de março, data do transtorno.

A United Airlines, em comunicado, disse que o pouso forçado aconteceu para que a “polícia pudesse remover dois clientes perturbadores que pareciam estar intoxicados” e que eles estavam proibidos de fazer novos voos. Após o ocorrido, os outros 160 passageiros puderam partir rumo ao destino.