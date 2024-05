Mais de 10 linhas de ônibus de Goiânia terão trajeto alterado durante mês de maio; veja lista

Mudança é decorrente do início das obras de reconstrução asfáltica que acontecem na Avenida 85

Gabriella Pinheiro - 03 de maio de 2024

Ônibus do transporte público de Goiânia. (Foto: CMTC)

Com o início das obras na avenida 85, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) emitiu um comunicado informando que 11 linhas de ônibus de Goiânia terão os trajetos alterados.

Segundo a CMTC, as mudanças acontecerão até o dia 08 de maio e transferirão os coletivos para a Avenida Cora Coralina. A finalização dos serviços deve acontecer até o dia 30 de agosto.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, as ações, que tiveram início na quinta-feira (02), são para obras de reconstrução asfáltica, que resultarão no bloqueio do trânsito no trecho onde os serviços estão sendo realizados.

Ao todo, o projeto será dividido em 03 trechos, sendo eles: da praça Cívica até a Praça do Ratinho; da praça até a T-11; e da T-11 até a T-62. O trânsito será limitado para uma faixa nos locais interditados.

Vale lembrar que além da 85, a Avenida Perimetral também passará por obras. No caso da via, a ação será para troca da pavimentação, com interdição total do sentido de uma das pistas, que levará o fluxo para outra direção, reduzirá o espaço e exigirá o uso de faixa reversa.

Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estarão presentes em ambas localidades para orientar o trânsito. Sinalizações indicativas também serão instaladas nos locais.

Veja a lista de linhas de ônibus que serão alteradas:

004- T. Garavelo / Eixo T-9 / Centro;

008 – T. Veiga Jd. / Eixo 85 / T. Paulo Garcia;

017 – T. Cruzeiro / Centro / T. Paulo Garcia;

019 – T. Cruzeiro / T. Bíblia;

035 – T. Garavelo / Eixo T-63 / T. Paulo Garcia;

175 – T. Bandeiras / T. Bíblia – Via T-63;

277 – T. Cruzeiro / Pq. Amazonia / T. Paulo Garcia;

601 – Jd. Tiradentes / Centro; * Modo Operacional 04

602 – Colina Azul II / Centro; * Modo Operacional 04

603- Ind. Mansões / Centro / Via T-10; * Modo Operacional 04

919 – T. Bíblia / Av. T-10 / T. Isidória – IDA