Comitiva de Lula ao RS tem Lira, Pacheco, Fachin e mais 16; veja quem vai

Lula decolou de Brasília acompanhado da primeira-dama, Janja, de 13 ministros de seu governo e outras autoridades

Folhapress - 05 de maio de 2024

Presidente Lula e Eduardo Leite. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente Lula embarcou na manhã deste domingo (5) para uma nova visita ao Rio Grande do Sul, onde se reunirá com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), para discutir ações de resposta à tragédia causada pelas chuvas.

Os presidentes da Câmara e do Senado estão na comitiva. Lula decolou da Base Aérea de Brasília acompanhado da primeira-dama, Janja, de 13 ministros de seu governo, além de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outras autoridades. A previsão era de que ele chegasse ao estado por volta das 10h30.

Ministros do STF e do TCU também embarcaram. De acordo com o Palácio do Planalto, o ministro Edson Fachin e o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, fazem parte do grupo.

A viagem acontece três dias depois da última visita, diante do agravamento da situação das enchentes no estado. De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado na manhã deste domingo, subiu para 66 número de mortos e há 101 desaparecidos.

Dois ministros já estão em Porto Alegre. Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e Waldez Góes, da Integração Nacional, desembarcaram na manhã de sábado (4) no estado.

Na quinta-feira (2), Lula esteve em Santa Maria (RS) junto com ministros para reunião com Leite e prefeitos das regiões afetadas. Segundo Pimenta, a nova visita de Lula tem como objetivo “ampliar o compromisso do governo federal em apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento dramático”.

Veja a lista completa da comitiva de Lula, que também conta com a primeira-dama: