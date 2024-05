Sicredi inicia campanha nacional de arrecadação para o Rio Grande do Sul

Doações recebidas por meio do Pix da Fundação Sicredi serão destinadas à compra de recursos e mantimentos, que serão distribuídos à população dos municípios atingidos

Publieditorial - 06 de maio de 2024

(Foto: Divulgação)

Diante das enchentes que assolam o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, o Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país, está promovendo um movimento conjunto de solidariedade. Em parceria, as cooperativas do Sistema estão engajadas em uma campanha de doações para apoiar a população afetada e em zona de risco.

A mobilização visa arrecadar recursos para auxiliar as regiões impactadas. As doações recebidas por meio do Pix da Fundação Sicredi serão destinadas à compra de recursos e mantimentos, que serão distribuídos à população dos municípios atingidos.

Para contribuir, os interessados podem enviar suas doações voluntárias para a chave pix [email protected], conferindo o nome favorecido como Fundação Sicredi. Este movimento demonstra o comprometimento das cooperativas do Sicredi com o bem-estar e a solidariedade com as comunidades onde a instituição atua, fortalecendo o espírito de cooperação em momentos difíceis.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.