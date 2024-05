Ânima é condenado a pagar R$ 10 mil após enfermeira amamentar bebê sem autorização da mãe

Assim, contrariando as prescrições médicas e as diretrizes de saúde, uma enfermeira da instituição decidiu amamentar o bebê com o próprio leite, sem a devida autorização da genitora, alegando um “instinto humanitário e materno”.

Em defesa, a profissional relatou que foi pressionada a realizar a amamentação pelo pai e pela avó da criança, pois o pequeno se encontrava bastante debilitado. Ela ainda declarou que em nenhum momento agiu de má-fé, e que tinha como única intenção ajudar o recém-nascido.

Ao saber do ocorrido, a mãe da criança ficou desesperada, e exigiu que medidas fossem tomadas para verificar uma possível infecção no filho, dada a gravidade da amamentação cruzada, que pode transmitir diversas doenças.

História ficou ainda mais dramática

Assim, após receber alta, a puérpera agendou consultas com especialistas para avaliar as consequências do ato e também exigiu exames na funcionária do hospital, que, após muita insistência, optou por acatar ao pedido da mulher.

O que ela não imaginava é que os testes revelariam uma alteração para um quadro de mononucleose, o que a deixou ainda mais preocupada com possíveis manifestações da doença.

Sendo assim, a decisão do juiz foi embasada na responsabilidade objetiva do hospital, prevista no Código de Defesa do Consumidor, considerando a falha na prestação do serviço ao permitir a amamentação sem autorização.

Ânima não quis comentar o episódio

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria do Centro Hospitalar Ânima que, em resposta, sustentou que iria se pronunciar apenas por meio dos autos judiciais.

*Colaborou Caio Henrique.