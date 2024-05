Influenciadora causa revolta ao culpar religiões de matrizes africanas por tragédia no RS

Após a repercussão negativa do vídeo, o perfil dela foi desativado no Instagram

Jordana Viana - 07 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

A influenciadora cristã Michele Dias Abreu causou grande polêmica ao publicar uma série de vídeos em seu perfil no Instagram, culpando as religiões de matriz africana pelas catástrofes que vêm ocorrendo no Rio Grande do Sul (RS).

Dentre as falas, ela destaca que a região está entre os estados brasileiros que mais possuem “terreiro de macumba”.

Logo depois, a influenciadora afirma que “algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando, em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido a ira de Deus. Então as pessoas estão brincando e muitos inocentes pagam o preço junto”.

“Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Isso vai ter consequências. Está tendo consequência, o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul”, completou em um outro momento.

Diante das falas, internautas se revoltaram com a influenciadora e não pouparam críticas.

“É uma mistura de fantasia, desinformação, xenofobia e intolerância religiosa. Nojo desse tipo de gente”, disse um no X, antigo Twitter.

“Que bizarrice é essa?”, esbravejou outro.

Após a repercussão negativa do vídeo, o perfil de Michele foi desativado no Instagram.