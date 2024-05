Thronicke e Kelmon se encontram quase 2 anos após episódio do ‘candidato padre’

No último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições de 2022, eles se desentenderam

Folhapress - 08 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

RANIER BRAGON – Quase dois anos após a então presidenciável Soraya Thronicke (União Brasil) chamar o concorrente Padre Kelmon (PTB) de “padre de festa junina” e “candidato padre” em debate transmitido nacionalmente, os dois políticos se encontraram novamente nesta terça-feira (7) em um dos corredores do Senado.

Soraya, que é senadora e hoje está no Podemos, chamou a atenção de Kelmon, que passava com um séquito de pessoas em frente ao plenário da Casa.

No último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições de 2022, Soraya dirigiu a seguinte pergunta a Kelmon: “[quero fazer uma pergunta] Ao Padre Kelson. Kelvin? Candidato Padre. Candidato Padre, gostaria de perguntar para o senhor para quantas pessoas durante a pandemia o senhor deu a extrema-unção”.

Ela também o chamou de “padre de festa junina”, no sentido de ele ser um falso padre.

O político, durante a campanha e, principalmente no debate da TV Globo, serviu de esteira de apoio a Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição.

“Aquela brincadeira da senhora me causou prejuízos, viu?”, disse Kelmon nesta terça, durante o breve diálogo amistoso travado entre os dois.

Ele disse não guardar ressentimentos e discorreu sobre o termo “padre de festa junina”.

“As festas juninas são festas tradicionais da igreja. Todo padre celebra as festas juninas, ela só fez exaltar aquilo que todo padre faz, celebrar as festas juninas. As festas juninas são a coisa mais importante que tem para a vida do nordestino, é cultura religiosa”, disse Kelmon.

Na eleição presidencial, Soraya teve 0,51% dos votos e ficou em quinto lugar. Kelmon obteve 0,07% dos votos, ficando em sétimo.

Kelman se filiou ao nanico PRTB em março de olho na disputa à Prefeitura de São Paulo em outubro.

O PRTB, porém, manifestou no mês seguinte a intenção de lançar o coach Pablo Marçal como pré-candidato na capital paulista.