Após 07 anos, MPGO pede arquivamento de processo sobre antiga obra da Câmara Municipal de Anápolis

Promotor sustenta em parecer que dolo por parte de agentes público não ficou comprovado na ação civil pública

Pedro Hara - 10 de maio de 2024

Prédio abandonado da Câmara Municipal. (Foto: Reprodução)

A 11ª Promotoria de Justiça de Anápolis enviou à Vara da Fazenda Pública de Anápolis o pedido de arquivamento de ação de improbidade administrativa relativo a antiga obra do prédio da Câmara Municipal.

À época foi apontado graves erros no projeto e na execução, como a construção em um local como solo extremamente úmido e suscetível, além de um andar no subsolo, deixando toda a sustentação da estrutura do prédio comprometida.

Sete anos após a ação do Ministério Público de Goiás (MPGO) ter se transformado em processo, o arquivamento ocorreu pois o parecer do órgão sustenta que o dolo por parte dos agentes públicos não ficou comprovado na ação civil pública.

O próximo passo é a manifestação da Justiça dizendo se acolhe ou não o pedido de arquivamento.