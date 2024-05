Perfil de Dominguinhos oferece investimento a seguidores pelo Instagram e levanta suspeita que tenha sido hackeado

Imagens foram compartilhadas pelo presidente da Câmara no story

Pedro Hara - 10 de maio de 2024

Domingos Paula, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Está chamando a atenção as duas últimas publicações realizadas pelo presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT), no story do Instagram.

No final da manhã desta sexta-feira (10), o perfil de Dominguinhos na rede social postou duas imagens de um suposto investimento que teria sido feito por ele.

Na primeira delas, aparece a imagem da tela inicial do banco Nubank com um saldo de pouco mais de R$ 9 mil, junto com um link de indicação.

Enquanto que na segunda é mostrada a tela inicial do celular com o mesmo link e a notificação do recebimento dos R$ 9 mil.

A suspeita é de que o perfil do vereador tenha sido hackeado. Rápidas entrou em contato com a assessoria do vereador, mas não obteve resposta até a publicação.