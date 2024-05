Temperaturas devem cair e municípios goianos poderão registrar até 14°C neste fim de semana; veja quais

Goiânia e Anápolis estão entre os municípios que merecem atenção, mas por motivos distintos

Thiago Alonso - 10 de maio de 2024

Clima ameno. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Preparem os casacos, o fim de semana promete ter baixas nas temperaturas de Goiás, conforme informações do boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), referente aos dias de sábado (11) e domingo (12).

As regiões Sul, Sudeste e Leste do estado devem ser as mais afetadas pela queda nas temperaturas, com termômetros marcando mínimas de 14 °C, em média. Enquanto isso, nas regiões Norte e Oeste, as máximas devem chegar a 35 °C.

Dentro do informe, as cidades mais afetadas listadas pelas baixas foram Alto Paraíso, Lagoa Santa, Cristalina, Ipameri e Nova Aurora.

Anápolis também aparece em destaque entre os municípios que prometem frio, com mínimas de 15 °C e máximas de 28 °C, tanto no sábado (11), quanto no domingo (12).

Apesar do tempo ameno, os termômetros não devem dar trégua em Porangatu e Aruanã, com 34 °C.

Os municípios de Itumbiara, Araguapaz, Montes Claros e Flores de Goiás também devem ter um dia muito quente, com 32 °C.

O calorão também chega à Goiânia, com 31 °C, em contrapartida, a capital também conta com mínimas de 16 °C.