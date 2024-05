Conheça único hotel de Goiás na lista dos ‘mais charmosos do Brasil’

Competição foi elaborada com base nas avaliações dos usuários do TripAdvisor e envolveu mais de 1,5 milhão de estabelecimentos

Davi Galvão - 11 de maio de 2024

Exterior das acomodações da pousada. (Foto: Divulgação)

Representando, com bastante charme, o estado de Goiás, a Pousada Meu Talento, localizada em Alto Paraíso de Goiás, se consagrou como o único estabelecimento do tipo no estado a integrar a lista dos “25 hotéis mais charmosos do Brasil em 2024”.

Realmente, a honra não vem “à toa”. Localizada no coração da Chapada dos Veadeiros, a hospedagem oferece uma paisagem de cair o queixo, onde os visitantes podem apreciar os morros da região e os diversos tucanos e as araras que visitam as instalações.

Oferecendo ainda um perfeito balanço entre convívio com a natureza e as comodidades da vida moderna, os clientes conseguem realmente escapar da pressão das grandes cidades, sem deixar para trás os confortos tecnológicos.

Com opções de suítes que incluem cervejeira, adega e até hidromassagem com cromoterapia, o local com certeza não passou vergonha na competição.

Para conferir valores e maiores informações, os interessados podem estar entrando no site da empresa.

Na lista, elaborada pelo TripAdvisor, que analisou 12 meses de dados de avaliações de mais de 1,5 milhão de unidades, a Pousada Meu Talento figurou a 23ª posição entre os hotéis mais charmosos.

Já o 1º lugar da categoria ficou com a Pousada Gaia Viva, em Igaratá, São Paulo, enquanto que a Pousada Quarto Crescente, na cidade de Trancoso, na Bahia, levou a medalha de prata. Em terceiro, na cidade de Itacaré, a Pousada Portal da Concha, também na Bahia, ficou com a 3ª colocação.