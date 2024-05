Paulo Soares faz texto de despedida para amigo de ESPN Antero Greco, que tem tumor cerebral

Segundo Paulo Soares, conhecido como Amigão, ele ainda sonhava em comandar o SportsCenter ao lado de Greco

Folhapress - 11 de maio de 2024

Paulo Soares, o Amigão, e Antero Greco (Foto: Reprodução/ Youtube)

Companheiros de bancada do SportsCenter, da ESPN, Paulo Soares e Antero Greco sempre fizeram os telespectadores rirem quando, por algum motivo aleatório, davam risadas no meio de algum comentário no jornal de esportes mais famoso da emissora.

Porém, desde junho de 2022 que a dupla não comanda mais junta a atração. Na ocasião, Antero passou mal e teve de ser hospitalizado. Foi então que descobriu um tumor cerebral.

Neste sábado (10), Paulo Soares usou espaço da coluna do jornalista Juca Kfouri no UOL para fazer um texto de despedida para o amigo de longa data.

“Amigos, infelizmente, o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer”, começou ele no texto.

“Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim me despedir dele”, diz ele em outro trecho do texto.

Segundo Paulo Soares, conhecido como Amigão, ele ainda sonhava em comandar o SportsCenter ao lado de Greco. “Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente.”

Em julho de 2019, Paulo Soares falou, em entrevista à Folha de S.Paulo, sobre a parceria com o amigo. “Quando comecei a apresentar com o Antero eu sabia que tinha esse negócio da risada e que não tinha jeito de segurar. Hoje todo mundo espera, fica perguntando se vai ter risada”, comentou.