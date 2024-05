Regra dos 26 segundos pode ser o que você precisa para dormir bem (NASA que disse)

Técnica estudada por astronautas tem aval de excelência de Harvard e funciona bem para quem tem dificuldades para dormir à noite

Magno Oliver - 12 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Sons Curativos)

Dormir é um dos bens para a saúde mais preciosos que temos. E a cada vez mais as pessoas não valorizam esse repouso importante.

Assim, essa falta de sono e cansaço da rotina trazem efeitos prejudiciais significativos no funcionamento emocional do corpo humano e no sono da noite.

De acordo com pesquisa da Sociedade Americana de Psicologia, dormir mal gera diminuição do humor positivo e aumenta os riscos de sintomas de ansiedade.

Para ajudar quem tem dificuldades para cair no soninho à noite, uma técnica aprovada pela Universidade de Harvard e até pela NASA tem dado o que falar nas redes sociais.

A experiência se chama “Regra dos 26”. Trata-se de uma técnica estudada por astronautas para atingirem uma boa performance de qualidade de sono no espaço e empenharem melhor suas funções no espaço.

O método consiste em tirar uma soneca de exatamente 26 minutos no meio do dia de trabalho, o equivalente ao cochilo do almoço.

Segundo análises feita pela NASA, esse tempo específico aumenta o desempenho do corpo em 34% e o estado de alerta em mais 54%.

O estudo mostra que o sono entre 20 e 30 minutos evita sonolência excessiva e outros efeitos colaterais que podem afetar a negatividade do empenho no expediente de trabalho.

Além de também ajudar no estado de humor, a técnica contribui para uma melhor noite de sono, uma vez que ela reativa os campos neurais de desempenho e aguçam os sentidos.

Assim, com repouso curto e revigorante durante o tempo de intervalo no trabalho, isso faz com que a performance para o descanso da noite seja ainda melhor. Por isso os astronautas estão sempre focados e alertas durante suas missões.

