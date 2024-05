6 erros que fazem os outros terem antipatia por você sem sequer conhecer

Por mais bobo que pareça, algumas atitudes acabam atingindo as pessoas de forma negativa

Ruan Monyel - 13 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Alguma vez você já sentiu que alguém não “ia com a sua cara” sem entender exatamente por quê? Às vezes, a resposta está em comportamentos que fazem as pessoas terem antipatia.

Mesmo antes de qualquer interação mais profunda, já é possível sentir ranço de alguém, principalmente, quando alguma atitude errônea é cometida logo no começo.

Compreender e passar a evitar esses gestos, pode ser útil para construir relações mais positivas, afinal, por mais bobo que pareça, alguns comportamentos podem atingir alguém negativamente.

1. Cara de deboche

Uma expressão facial comum que pode gerar atritos em uma relação é a “cara de deboche”, afinal, há um ar de desdém ou sarcasmo em seu semblante.

Mesmo sem dizer uma palavra, essa expressão pode transmitir uma atitude de superioridade ou desrespeito que acaba afastando as pessoas.

2. Julgamento

Não sejamos hipócritas, todos nós fazemos julgamentos, porém, quando essas “opiniões” se tornam ofensivas ou sarcásticas, é comum os outros terem antipatia logo de cara.

Antes mesmo de trocar uma palavra, as pessoas podem sentir-se desconfortáveis ou até rejeitadas por se sentirem avaliadas.

3. Ficar na defensiva

Embora ficar na defensiva, para alguns, seja parte da personalidade, essa é uma reação comum entre as pessoas que não aceitam críticas ou conselhos.

Quando nos colocamos em uma posição defensiva, não apenas bloqueamos uma comunicação aberta, mas também mostra que não estamos dispostos a considerar pontos de vista diferentes.

4. Egocentrismo

A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender seu ponto de vista, coisa que pessoas egocêntricas não fazem.

Quando falhamos em demonstrar empatia, os outros além de terem antipatia, acabam se sentindo desvalorizados e optam por não se aproximarem.

5. Só falar de si mesmo

Embora seja natural querer compartilhar as conquistas e realizações com os outros, quando isso é feito de maneira excessiva, acaba sendo interpretado como arrogância.

Essa atitude também é vista como falta de humildade, já que fica parecendo que queremos ser o centro das atenções.

6. Falta de respeito

Por fim, o respeito é essencial para qualquer relacionamento saudável, especialmente, quando os laços estão ainda no início.

É importante ter cuidado com as brincadeiras, opiniões e tratamento em relação aos outros, pois as pessoas são diferentes e é importante respeitarmos os limites de cada um.

