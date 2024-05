Mãe é surpreendida com atitude da filha no primeiro dia de aula: “nem olhou para trás”

Cena foi compartilhada por mulher nas redes sociais e chamou atenção

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2024

Vídeo mostra momento que menor é deixada em frente a escola. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Ao contrário do esperado, o momento emocionante do primeiro dia de aula da própria filha foi marcado por lágrimas, mas, nesse caso, vindas da própria mãe da pequena Marina, Karina Tavares.

Isso porque ao deixar a menor na porta da escola, em Valparaíso de Goiás, ela acabou se surpreendendo com a atitude da filha que continuou andando, sem nem se despedir. A cena foi registrada por ela e compartilhada nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver o momento em Marina aparece ao lado da mãe e é chamada para entrar na sala de aula – indo ao encontro a um profissional da educação.

Mas o que realmente chama a atenção é que a pequena nem ao menos olha para trás para se despedir da mãe e segue o caminho de forma tranquila.

“Filha, me dá tchau”, pede a mãe.

Contudo, no final da gravação, ao perceber que a mãe está indo embora, a menor se arrepende, tenta retornar, mas tropeça e cai no chão e é acudida com professores.

Veja o momento: