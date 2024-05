Mãe faz apelo para encontrar filho desaparecido há quase 2 meses em Anápolis: “era muito apegado comigo”

Ele trabalhava com celulares e precisava realizar um tratamento quando foi visto pela última vez

Samuel Leão - 13 de maio de 2024

Fellipe está desaparecido há quase 2 meses. (Foto: Reprodução)

Uma mãe, moradora de Anápolis, enfrenta dias longos e uma busca infrutífera que a enche de angústia. Isso porque, desde o dia 19 de março, o filho dela, um homem de 32 anos, desapareceu sem deixar rastros.

Ao Portal 6, Márcia Gomes recapitulou os últimos momentos com Fellipe Arruda Calado, e fez um apelo para que a população a informe caso o veja.

“Ele estava em tratamento, no Caps, mas antes trabalhava com celulares, no camelódromo. Começou a enfrentar perda de memória e teve uma piora no quadro psiquiátrico, e sumiu quando resolvi tentar interná-lo”, desabafou.

Naquela fatídica data, por volta das 10h, ela teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para tentar lidar com dois problemas que se somaram: um atendimento psiquiátrico adiado e os remédios que já não faziam o devido efeito.

Desesperado, pois não queria intensificar os tratamentos por meio de uma internação, ele teria fugido, no bairro São Lourenço. Agora, a “fuga” já completa quase 2 meses.

“Eu acho que ele deu tipo um apagão na mente, porque ele era muito apegado comigo, sabia meu telefone “de cor”. Às vezes saia com a irmã, para jogar vôlei, mas sempre era muito desconectado, tinha pouca convivência social. Estamos pedindo para Deus um anjo, que consiga trazê-lo”, completou.

Márcia ainda revelou já ter ido para Goiânia e Brasília, colocando cartazes pelo caminho e avisando autoridades. Reforçou também que Fellipe tem 1,82 de altura, pesa cerca de 90kg e está sem documento e nem celular.

Caso alguém tenha notícias, ela pediu para entrar em contato pelo telefone (620 9 9480-3202.