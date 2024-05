Melhor bar, sorveteria e panificadora de Anápolis são as categorias da semana que concorrem ao Troféu Excelência

Indicações são realizadas por meio de consulta pública, a partir de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6

Isabella Valverde - 13 de maio de 2024

Após consulta pública, será aberto período de votação com os mais indicados. (Foto: Portal 6)

Na semana passada, o Portal 6 estreou o Troféu Excelência, iniciativa que premiará os melhores estabelecimentos e serviços das mais diversas áreas de Anápolis.

Nesta primeira edição, a Hope levou o título de melhor academia, El Mare de melhor restaurante e a Brotherhood se destacou como melhor barbearia.

A consulta é pública e livre, e nesta semana, os anapolinos poderão indicar os preferidos nas categorias: bar, panificadora e barbearia.

O formulário para indicações ficará disponível até às 08h de quarta-feira (15), quando os mais indicados serão selecionados para o processo de votação, que também acontecerá no canal do WhatsApp do Portal 6, de quarta até sexta (17).

O vencedor de cada categoria receberá um troféu personalizado, além de ter uma matéria publicada no site do Portal 6.