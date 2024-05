Previsão é que mínima caia para 13ºC em Goiás na terça-feira (14); veja cidades mais frias

Levantamento também ponderou acerca da baixa umidade ao longo do estado

Davi Galvão - 13 de maio de 2024

Temperaturas mais amenas no estado começam a ser sentidas nesta terça-feira. (Foto: Reprodução)

Ao que tudo indica, os goianos já poderão aproveitar temperaturas mais amenas nesta terça-feira (14), com uma redução nas médias previstas para o estado.

As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta segunda-feira (13).

O destaque fica para os municípios de Jataí, que estará registrando 13 °C, como mínima, e também Anápolis, Rio Verde e Ipameri, que chegarão aos 14 °C. Na capital, os termômetros devem atingir 15 °C.

Importante salientar que, enquanto as temperaturas mínimas realmente reduziram, o calor ainda deve permanecer, especialmente do meio da manhã até o final da tarde.

Em Luziânia, os termômetros devem registrar entre 15 °C e 29 °C; em Formosa, 15 °C e 28 °C. Já em Itumbiara e Goinésia, 16 °C e 31 °C.

Os goianos ainda devem estar cientes da possibilidade de baixa umidade do ar, que deve variar entre 31% e 40% na maior parte do estado.