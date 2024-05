Égua é resgatada do terceiro andar de prédio em São Leopoldo (RS)

Operação durou sete horas. A égua foi sedada, teve os olhos vendados e as patas amarradas durante o resgate, realizado por uma equipe de 15 pessoas

Folhapress - 15 de maio de 2024

Acredita-se que égua tenha subido pelas escadas do prédio para fugir da inundação. (Foto: Reprodução/Pietro Oliveira/RBS TV)

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bombeiros de São Leopoldo, a 35 km de Porto Alegre, resgataram nesta terça-feira (14) uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial da cidade. O condomínio está sem moradores por causa da enchente histórica do rio dos Sinos.

A operação durou sete horas. A égua foi sedada, teve os olhos vendados e as patas amarradas durante o resgate, realizado por uma equipe de 15 pessoas por meio de uma técnica chamada tirolesa dinâmica.

Veterinários acompanharam a retirada do animal. A égua está magra e com desgastes nos cascos provavelmente anteriores aos cerca de dez dias que passou no edifício.

Imagens divulgadas pelo governo do Rio Grande do Sul mostram a égua sendo preparada para o resgate e, depois, retirada. O animal foi alimentado e recebeu água antes de ser içado. A operação começou no começo da tarde e terminou à noite.

Segundo o Corpo de Bombeiros, é provável que a égua tenha subido pela escada do prédio para fugir da inundação da rua.

Apelidada de Esperança, ela foi colocada em um barco e transportada para um abrigo de animais não informado pelo governo.

Em São Leopoldo, o volume do rio dos Sinos atingiu a marca histórica de 8,20 metros na madrugada de 4 de maio, o que provocou o transbordamento da capacidade dos diques e danos ao sistema de contenção de cheias.

A enchente afetou 180 mil moradores da cidade de 250 mil habitantes. Doze mil pessoas foram encaminhadas a 104 abrigos após danos ou perdas totais em suas residências.

Segundo a prefeitura, 650 voluntários trabalham nos abrigos e atuaram no resgate de pessoas e animais e no auxílio à limpeza da cidade.

Mais de 6 mil pessoas e 653 animais foram resgatados nos bairros mais afetados pela enchente.

CARAMELO

Na quinta-feira (9), o resgate do cavalo Caramelo em Canoas (RS) comoveu o país. Ele estava ilhado em um telhado e foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde está em recuperação.

Boletim divulgado nesta terça mostra Caramelo passeando nos gramados da universidade. Ele não precisa tomar medicamentos e é tratado com suplementos para recuperar o peso.