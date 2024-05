Mulher viraliza nas redes sociais por semelhança com esposa de Gusttavo Lima

Vídeo chamou a atenção dos internautas que se surpreenderam com aparência da goianiense

Thiago Alonso - 15 de maio de 2024

Mulher impressiona por semelhança com Andressa Suita. (Foto: Reprodução/TikTok)

Internautas têm se surpreendido com a semelhança entre uma moradora de Goiânia e a influenciadora digital Andressa Suita, esposa do sertanejo Gusttavo Lima.

A mulher, de 35 anos, se chama Lila e publicou uma série de vídeos no perfil dela no TikTok (@soueulila), comentando as comparações.

Dessa forma, a publicação, que despertou a atenção dos seguidores, rapidamente se tornou um sucesso, alcançando a marca de 1 milhão de visualizações em apenas alguns dias.

Nos registros, ela contou que ficou impressionada com a quantidade de comentários a relacionando com a celebridade que, por coincidência, é do mesmo estado.

“É uma experiência nova para mim porque nem redes sociais eu tenho, entrei no TikTok como uma brincadeira, não esperava que fosse viralizar como viralizou esse vídeo”, disse, impactada.

No entanto, Lila ressaltou que não tem nenhum tipo de parentesco com Andressa e nem mesmo fez cirurgias plásticas para se parecer com ela.

“Esse é meu jeito mesmo, eu não imito ela, não tenho procedimento, eu nasci assim, sou eu, inclusive, sou a cara do meu pai”, brincou.

Apesar das explicações, os seguidores da goianiense não se convenceram, deixando diversos comentários no vídeo.

“Parece demais, até o jeito de falar e o sotaque”, disse uma internauta.

“Você não parece, você é a irmã gêmea da Andressa”, brincou uma segunda.

“Pode fazer o DNA, tem alguma coisa errada nisso”, disse outro seguidor.

Em uma das reações, um fã de Andressa Suita marcou a influenciadora para que ela pudesse conhecer Lila: “esse encontro tem que acontecer”.

Assim, a celebridade viu a publicação, elogiando a mulher e sugerindo um encontro: “uau, que gata, precisamos urgente de um encontro”, postou.