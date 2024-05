Final de semana em Goiás será com muita música boa, tradição e festejo

Com tanta opção disponível, será até difícil escolher apenas uma atração para aproveitar os tão sonhados momentos de descanso

Isabella Valverde - 16 de maio de 2024

Gustavo Mioto e Ana Castela são atrações confirmadas na Pecuária de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Pecuária, musical e festa tradicional são os grandes destaques para aqueles goianos que buscam sair de casa e curtir o final de semana em Goiás.

Com muita coisa boa, será até difícil apenas uma atração para aproveitar os tão sonhados momentos de descanso. Assim, o Agenda Portal 6 preparou uma lista com as melhores opções.

Bastante aguardada pelo público, a pecuária de Goiânia começou com tudo e para quem não vai perder, nesta sexta-feira (17), Joelma e Nattan levarão os grandes sucessos da carreira para o palco.

No sábado (18), a festa continua com o casal queridinho do momento, Ana Castela e Gustavo Mioto. As entradas para aproveitar podem ser garantidas por meio do site Ingresso S.A.

Já para quem prefere ficar por Anápolis, o clima dos anos 70 e 80 prometer tomar a cidade com o musical “Os Embalos de Sábado à Noite”, que será apresentado nesta sexta, a partir das 21h30, no Teatro São Francisco. O ticket está disponível pela plataforma Ingresso Digital.

Tradicional em Pirenópolis, a Festa do Divino Espírito Santo é mais uma opção para aqueles que desejam aliviar a cabeça do estresse e se encantar.

Realizado há mais de 200 anos, o evento reúne milhares de turistas, que vivem verdadeiras experiências durante os dias de festa. Com folias, novenas, missas, cantatas, cortejos, alvaradas e as tradicionais Cavalhadas, que são consideradas o ponto alto da folia e começam no domingo (19).

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: