Quem é Antônio Gomide, que vai disputar para prefeito de Anápolis nas Eleições 2024

Representante do PT, candidato já conta com uma ampla experiência na área política

Isabella Valverde - 16 de maio de 2024

Antônio Gomide durante sabatina no Ciclo de Entrevistas. (Fotos: Elvis Diovany/Portal 6)

No dia 06 de outubro de 2024, em todo o país – excluindo-se o Distrito federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE) – acontecem as votações para o primeiro turno das eleições municipais.

Com a data se aproximando, os partidos políticos possuem apenas até o dia 05 de agosto para oficializar qual candidato seguirá na disputa para a prefeitura de Anápolis e a pré-candidatura de Antônio Gomide já se encontra bem definida.

Na cidade, o deputado estadual, de 64 anos, será o representante do Partido dos Trabalhadores (PT) na corrida pelo Centro Administrativo.

Antônio Roberto Otoni Gomide é natural de Goianésia, no interior de Goiás, e já conta com uma vasta experiência na política.

Isso porque o deputado começou a participar ativamente da área ainda na juventude, quando se filiou ao PT.

Aos 28 anos, Gomide se candidatou pela primeira vez a um cargo eletivo para a Prefeitura de Porangatu, ficando na terceira posição. Já em 1966, iniciou oficialmente a carreira política em Anápolis, sendo eleito vereador.

Em 2000, foi reeleito como o mais bem votado do partido e, quatro anos depois, liderou os votos da cidade para o cargo.

Já em 2002 e 2006, concorreu ao cargo de deputado estadual, ficando na segunda e primeira suplência – respectivamente.

Com um novo foco, Gomide participou das eleições municipais concorrendo agora a prefeito de Anápolis e, após disputa acirrada, se consagrou como vencedor com expressiva votação no segundo turno.

Batendo uma marca histórica de votos ainda no primeiro turno, foi reeleito em 2012, encerrando a disputa com 88,93% dos votos válidos.

Por duas vezes consecutivas, foi reconhecido como prefeito empreendedor do estado de Goiás pelo Sebrae Nacional. Para mais, por destaque em políticas ambientais, recebeu o prêmio nacional Chico Mendes por seis vezes.

Atualmente, Antônio Gomide ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Foi eleito para a 19ª Legislatura (de 2019 até 2023) e reeleito para 20ª Legislatura (2023 até 2027).