Degust Sorvetes é consagrada como vencedora do Troféu Excelência na categoria “Melhor Sorveteria”

Bagolêlê e Dona Formiga também estiveram na disputa, ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente

Da Redação - 17 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

A segunda semana do Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6, trouxe mais uma categoria aguardada: Melhor Sorveteria de Anápolis. As votações, que se encerraram nesta sexta-feira (17), consagraram a Degust Sorvetes como a grande vencedora, após uma disputa acirrada que envolveu também as sorveterias Bagolêlê e Dona Formiga.

A premiação foi dividida em duas etapas. Na primeira, os anapolinos puderam indicar os estabelecimentos preferidos por meio de um formulário, disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6.

Com as indicações coletadas, as sorveterias mais votadas avançaram para a segunda etapa, onde a escolha do vencedor foi feita entre os finalistas. A votação também ocorreu pelo canal do WhatsApp do Portal 6, garantindo transparência e ampla participação popular.

Pela qualidade dos produtos e serviços ofertados, a Degust Sorvetes se destacou, recebendo o maior número de votos e sendo assim coroada como a Melhor Sorveteria de Anápolis.

É essencial reconhecer a participação notável das sorveterias Bagolêlê e Dona Formiga, que também se destacaram na competição, ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente.

“O Portal 6 parabeniza a Degust Sorvetes por esta conquista. Este prêmio é um reconhecimento do compromisso com a qualidade e a satisfação dos clientes, evidenciando o trabalho dedicado de sua equipe. Parabenizamos também às sorveterias Bagolêlê e Dona Formiga por seu desempenho exemplar”, disse Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.