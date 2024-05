Ladrões assaltam ônibus sem saber que 28 PMs estavam a bordo

Homens mandaram o motorista abrir a porta do veículo e foram surpreendidos por disparos

Folhapress - 17 de maio de 2024

PM afirma que dois policiais de folga reagiram ao assalto. (Foto: Reprodução/X)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ladrões tentaram assaltar um ônibus que transportava 28 policiais militares (PMs) na noite desta quinta-feira (16), na Avenida Beira Mar, no centro do Rio de Janeiro.

Ônibus fretado parou no semáforo e foi abordado por três homens. Suspeitos mandaram o motorista abrir a porta do veículo e foram surpreendidos por disparos.

De acordo com a corporação, dois policiais de folga reagiram ao assalto. Um dos criminosos foi atingido e não resistiu aos ferimentos, enquanto os outros dois conseguiram fugir.

Um revólver do grupo foi apreendido, assim como as armas utilizadas pelos PMs. A Delegacia de Homicídios da Capital vai agora investigar o caso.

“Imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e a perícia foi feita no local”, informou a Polícia Civil (PC).

No momento do crime, os policiais voltavam de uma cerimônia na Câmara de Vereadores do Rio, onde o tenente-coronel Luiz Carlos Alves Júnior recebeu a medalha Pedro Ernesto. A informação é do jornal O Globo.